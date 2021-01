LOSC : Galtier confirme le départ de Soumaoro et regrette un cadeau fait à ses joueurs

Un calendrier qui ne lui plaît pas

« On aurait pu placer la journée un dimanche c'est comme ça. »

Le point sur l'effectif

« J'ai le retour de Renato. J'avais décidé de pas prendre de risque par rapport à la courte semaine de travail à son retour des fêtes. Il est disponible pour la match. Yusuf et Luiz sont toujours concernés par le Covid. Yudsuf va rentrer bientôt, il va bien. Luiz va beaucoup mieux et travaillera de manière individuel et isolée demain. Concernant Jérémy Pied et Zeki Celik, ils sont toujours indisponibles. Karnezis est indisponible aussi. »

La situation de Soumaoro

« Adama est en Italie à Bologne en train de discuter d'un éventuel départ. »

La blessure de Zeki Celik

« Zeki souffre d'une lésion au mollet. J'espérais le récupérer contre Reims mais je pense qu'il y a plus de chances qu'il soit opérationnel contre Rennes que contre Reims. »

Sur le poste d'arrière-droit

« Les deux spécialistes du poste sont indisponibles. J'ai la possibilité de faire jouer Djalo à droite mais aussi un gaucher ou un offensif. Est-ce que je peux faire jouer Reinildo ou Weah à droite demain ? J'y pense.

Mécontent de la performance contre Angers

« Je leur ai simplement dit, après le match, que lorsqu'on a cette ambition là, on ne peut pas avoir moins d'investissement que les matchs précédents. Toutes nos données confirment qu'il y'avait un grand écart avec ce que nous faisions d'habitude. C'est la première fois de la saison qu'une équipe nous domine dans tous les domaines athlétiquement (...) Je pense qu'on était pas préparés mentalement à faire les efforts. En terme de distance parcourue et de courses à haute intensité, Angers nous a été bien supérieur. »

Un calendrier de reprise qu'il regrette

« Si c'était à refaire (de reprendre le 2 janvier), je ne le ferai pas. Mais comment ne pas céder à la demande des joueurs après une série de 23 matchs avec deux défaites et un parcours intéressant ? »

Timothée Weah, un joueur qui lui plait

« Tim est un joueur avec plein de potentiel, du feu dans les jambes, qui aime marquer, qui a digéré sa mauvaise période. Il a une grosse envie de prouver et je sais qu'il acceptera de jouer à n'importe quel poste. »

Propos relayés par le Petit Lillois