LOSC : Galtier dégoupille contre le calendrier

En Angleterre, il y a Jürgen Klopp (Liverpool). En France, il y a désormais Christophe Galtier. L'entraîneur du LOSC a pris la suite de son homologue allemand des Reds en fustigeant ce soir le calendrier international et ceux qui l'ont pensé. En effet, certains de ses joueurs carburent à trois matches par jour depuis septembre et jusqu'à décembre, ce qui occasionne des blessures, comme pour Renato Sanches et Zeki Celik.

"Ceux qui ont fait ce calendrier international ont perdu tout repère"

« C'est l'aberration d'un calendrier incroyable, s'énerve Galtier dans un entretien accord à L'Equipe et qui paraîtra demain. Ceux qui ont fait ce calendrier international ont perdu tout repère de ce qu'est le football de haut niveau. Il y a de la casse de partout, dans toutes les sélections, tous les clubs sont touchés. On a compressé un calendrier et, en plus, on y a rajouté des matches, avec un amical à chaque trêve internationale. »

« Je prends l'exemple de Renato, qui se pète le lendemain ou surlendemain du match contre Andorre (7-0, il était titulaire et avait marqué). Andorre, c'est son quatrième match en onze jours... Les internationaux sortent d'une série de sept rencontres, ils ont trois matches internationaux et, derrière, ils ont dix matches en très peu de semaines... Il faut surtout prendre en compte le nombre de rencontres qu'ils vont manquer, plus que la durée. Car même si ce n'est pas long, comme tu joues tous les trois jours, celui qui est la doublure au poste va devoir enchaîner tous les trois jours. »