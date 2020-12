LOSC : Galtier détaille sa gestion d'un dilemme épineux dans son vestiaire

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Le bon parcours du LOSC en Europa League a pu le confirmer, Christophe Galtier a la chance de bénéficier d'un groupe large et performant lui permettant d'opérer une rotation régulière. A certains postes, la concurrence est rude, notamment pour celui de latéral gauche.

Avec Bradaric et Reinildo, le technicien lillois dispose de deux profils qui tardent néanmoins à s'imposer totalement. « Il n’est pas satisfait de ses dernières performances, on sait ce qu’il peut apporter dans le jeu, il doit améliorer ses interventions sur un plan défensif, on travaille sur cela », a confié Galtier au sujet de Bradaric dans des propos relayés par le Petit Lillois.

Deux latéraux perfectibles

Sur Reinildo, le coach du LOSC voit « un joueur qui a beaucoup de jambes, un très bon physique, bon dans le domaine aérien. Il a eu ce premier match où on se retrouve à égalité numérique contre Rennes, il a été victime de cela. L’an dernier, il a été performant. Il a répondu à mes attentes avec ses spécificités ».

Au final, deux profils bien différents qui pousse donc Galtier à s'interroger. Celui qui comblera ses lacunes le plus rapidement marquera certainement de gros points. « Pour résumer, on a un Bradaric qui est très intéressant sur un plan offensif. Et avec Reinildo, on a quelqu’un qui assure une sécurité et un bon équilibre sur un plan défensif. Il y a une saine concurrence qui permet d’élever le niveau des joueurs. Mais les deux doivent être plus complets dans les deux secteurs », prévient l'entraîneur des Dogues.