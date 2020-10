LOSC : Galtier peut compter sur le 7e joueur le plus décisif d'Europe

Durant l'été, alors que le nom de Jonathan Bamba était évoqué parmi les futurs partants du LOSC, Christophe Galtier avait expliqué que son attaquant ne voulait pas quitter le Nord. Après une saison 2019/20 ratée dans les grandes largeurs (0 but, 0 passe décisive), l'ancien Stéphanois voulait retrouver son niveau d'il y a deux ans avant d'éventuellement aller voir ailleurs. Une ambition noble à laquelle l'attaquant a ajouté les actes.

Au niveau de Thomas Muller (Bayern) !

Depuis le début du championnat, Bamba a inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives pour le co-leader de la Ligue 1. Un combiné qui le place dans le Top 20 des joueurs les plus décisifs dans les cinq grands championnats européens établi par le site One Football. L'international Espoirs pointe en 7e position aux côtés de pointures comme Thomas Muller (Bayern), James Rodrigues (Everton) et Erling Haaland (Dortmund) !

Ce début de saison prouve en tout cas que 2019/20 n'était qu'une anomalie et que le réel niveau de Jonathan Bamba est très élevé. Qui sait si, en juin prochain, Gérard Lopez ne se frottera pas les mains de la décision de son joueur durant l'été ?