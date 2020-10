LOSC : Galtier utilise le RC Lens pour nuancer son recadrage contre Jonathan David

Alors que le LOSC venait de remporter le derby du Nord avec la manière face au RC Lens (4-0), Christophe Galtier n'avait pas épargné Jonathan David. L'attaquant canadien arrivé cet été a été l'une des rares déceptions dans ce large succès, et le coach lillois ne s'est pas privé de le recadrer.

Galtier a-t-il regretté cette sortie a posteriori ? En tout cas, l'entraîneur du LOSC a changé de braquet pour tenter de relancer son joueur. Ce mercredi en conférence de presse, il a même utilisé sa performance contre... le RC Lens pour commencer à la relancer. « Jonathan a fait beaucoup d'efforts sur le match contre Lens avec des sprints et des courses. Il a été le plus performant. Sur un plan physique, il est là et il a retrouvé un niveau élevé », a nuancé Galtier.

Jonathan David encore titulaire face au Sparta ?

Par la suite, le coach lillois a incité son joueur à ne pas lâcher alors que Jonathan David a montré des signes évidents de fébrilité dans le dernier geste. « J'ai remarqué de la crispation dans le geste final quand il entre dans la surface. Jonathan a inscrit trente buts sur les deux dernières saisons. Il a l'habitude de marquer et quand un joueur possède cette qualité, ça ne se perd pas comme ça. La non-réussite fait partie du jeu. Il faut qu'il continue d'entreprendre », a conclu Galtier.

Premier pas de ce retour vers la confiance, David devrait de nouveau occuper la pointe de l'attaque du LOSC lors du déplacement sur la pelouse du Sparta Prague ce jeudi soir, pour le premier match de la phase de poules de Ligue Europa.