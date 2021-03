LOSC : Galtier va récupérer une arme supplémentaire dans la course au titre

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

A l'issue de la victoire du LOSC sur l'OM (2-0), Christophe Galtier a fait une annonce importante dans le sprint de dix matches qui attend les Dogues d'ici à la fin de saison. Il devrait pouvoir compter sur son meilleur joueur Burak Yilmaz dès son prochain match important en Ligue 1.

« Ça fait onze matchs qu’on joue sans Burak. C’est notre meilleur buteur. Le mérite en revient à l’équipe. On connaît l’influence qu’il peut avoir dans le jeu et sur les jeunes joueurs autour de lui. Face à ces blocs bas, c’est un joueur de surface avec de la valeur athlétique et un très bon jeu de tête. J’espère le récupérer contre Monaco, ça sera un atout supplémentaire. On a fait cette série de matchs sans Burak, on est toujours là. »

Victime d'une blessure au mollet à l'entraînement quelques heures seulement après la victoire à Nîmes (1-0) où il avait inscrit l'unique but de la partie, l'international turc aura mis beaucoup plus de temps que prévu à revenir à son niveau.