LOSC - RC Lens : Galtier enregistre plusieurs bonnes nouvelles avant le derby

Le 2e contre le 2e : le dimanche 18 octobre, le derby du Nord s'annonce palpitant entre le LOSC et le RC Lens. Seule ombre au tableau côté lillois : le capitaine José Fonte sera absent. Testé positif à la Covid-19, le Portugais a été immédiatement placé en isolement par le staff médical du LOSC. Il va devoir rester chez lui pendant quatorze jours, ce qui le prive de facto du derby. Mais à Lens, quatre joueurs seront absents et non des moindres puisqu'il s'agit Ignatius Ganago, victime d’une sérieuse entorse de la cheville gauche contractée ce samedi face à Saint-Etienne (2-0), de Seko Fofana, toujours aux soins après sa récente blessure, d'Issiaga Sylla, victime d’une lésion au mollet, et de Facundo Medina, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Ikoné décisif avec les Espoirs

Autre bonne nouvelle pour Christophe Galtier : la forme de ses internationaux. Hier, Jonathan Ikoné a inscrit un but et délivré deux passes décisives avec les Espoirs contre une faible équipe du Liechtenstein (5-0). Boubakary Soumaré, titulaire, a lui aussi participé à la rencontre. Large succès aussi pour la recrue Sven Botman avec les Espoirs néerlandais face à Gibraltar (5-0).