LOSC : Gérard Lopez se fait tailler en pièce par l'ancien patron du RC Lens !

Gérard Lopez contraint de céder ses parts du LOSC au fonds d'investissements Merlyn Partners du fait de crédits qu'il ne peut rembourser, cela fait réagir Gervais Martel. Dans un entretien accordé à 20 Minutes, l'ancien président emblématique du RC Lens s'est lâché contre l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois.

Montagné, le labrador et un merc qui sortait des voitures

« Il a été écrit partout pendant le confinement que Gérard Lopez était le nouveau conseiller financier de la Ligue. Mais bon, pour emprunter avec des intérêts à 12 %, Gilbert Montagné n’a même pas besoin de son labrador », a-t-il d'abord lâché avant de poursuivre le contraste avec le futur président Olivier Létang.

« Au Losc, il y avait un mec qui sortait des voitures (Lopez avait dirigé l’écurie Lotus en F1). Il était partout et nulle part. Et maintenant, il y a un mec qui connaît le football. Ce sera forcément un plus pour Lille », a enchaîné Gervais Martel, rancunier à l'égard de Lopez, lequel avait sorti cette phrase terrible sur le Racing en début de saison : « Je connais le derby du Nord, même si je regardais encore la télé en noir et blanc quand Lens était en Ligue 1 ».