LOSC : Gérard Lopez va bien continuer dans le football

S'il a été contraint de rendre les clés du LOSC étant donné la situation financière et ses crédits qu'il ne pouvait plus rembourser au fonds d'investissements Elliott, Gérard Lopez ne cesse pas toute activité dans le football. En tout cas, pas dans les clubs qu'il a repris dernièrement.

La fin de son projet au LOSC n'éteint pas sa galaxie

Arrivé cet été à l'Excel Mouscon, club partenaire du LOSC, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois va bel et bien rester à la tête du club belge. Dans un communiqué, Mouscron a confirmé l'information : « Gérard Lopez a confirmé qu’il poursuivait son implication dans le projet mouscronnois. Son intérêt pour le championnat belge et ses possibilités de faire éclore de jeunes joueurs reste inchangé. Comme il l’avait annoncé lors de la conférence de presse de juillet dernier, l’Excel Mouscron est son club et il y reste impliqué à 100% et ce, malgré son retrait du LOSC ».

Gérard Lopez a également prévu de rester à la tête du club portugais de Boavista, dont il est l'actionnaire majoritaire (53% des parts) depuis cet été. En revanche, et comme le rappelle l'excellent site nordiste Le Petit Lillois, la fin du contrat de partenariat entre le LOSC et Mouscron sera bien entériné à compter de juin 2021.

