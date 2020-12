LOSC - Girondins (2-1) : leader, Galtier savoure la victoire et rend hommage au Bordeaux de Gasset

Malgré l'enchaînement des matches, le LOSC se montre toujours aussi déterminé. Face aux Girondins de Bordeaux, les Dogues ont réussi à engranger une nouvelle victoire en Ligue 1 grâce à des réalisations de Bamba et Fonte. Après la rencontre, Christophe Galtier a savouré la victoire en soulignant la qualité des Girondins : "Ce que je regrette c'est de ne pas avoir pu plier le match en deuxième période. Mike (Maignan, le gardien lillois) a été décisif à la 11e minute dans un face à face. Heureusement qu'on marque avant la mi-temps. Je me doutais que ça serait un match difficile car Bordeaux est une bonne équipe. C'est une victoire que je veux apprécier à sa juste valeur."

Dans la suite de son propos, l'ex-coach de l'ASSE a pointé les défaillances de son équipe, cet après-midi : "Mes joueurs commencent à avoir un peu de fatigue et il y a cette obligation de résultat à domicile si on veut être bien placé avant les Fêtes de Noël. On a manqué de fraîcheur, Bordeaux nous a beaucoup fait courir en première période, c'était mieux en deuxième. On s'est précipité, on s'est laissé enfermer sur le pressing bordelais, on s'est entêté à jouer à l'intérieur alors que le jeu était sur les côtés. On a créé des brèches dans la défense bordelaise en seconde période. On a manqué de justesse et de lucidité."

Leader de Ligue 1, Galtier ne veut pas s'enflammer

Avec ce nouveau succès, le LOSC se retrouve leader de Ligue 1 avant le résultat du PSG, ce soir, face à l'OL. Une position anecdotique pour Galtier : "Il y a le match de mercredi (contre Dijon). C’est ce qu’on appelle le match-piège. On a perdu notre place en Ligue des champions la saison dernière parce qu’on n’a pas été performants à Dijon. Ce sera un match très important. Je ne pense pas qu’on puisse se battre face à Paris pour le titre. Nous sommes sur une bonne dynamique, les autres équipes aussi: Marseille, Montpellier… On se doit de gagner pour maintenir ou creuser des écarts. A mes yeux, le match de Dijon est plus important que le match contre Paris (dimanche prochain. Dijon est un match décisif pour la suite."