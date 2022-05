LOSC : Gourvennec a deux nouveaux internationaux dans son effectif

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Arrivé l'été dernier chez les Dogues, Amadou Onana, qui a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues, a réalisé une première saison intéressante sous le maillot lillois.

Une belle saison qui a permis à l'ancien joueur de Hambourg d'être convoqué pour la première fois de sa carrière en sélection belge. Amadou Onana fait partie d'une liste élargie de 32 joueurs pour les quatre rencontres de la Ligue des Nations, prévues en juin prochain.

Jusqu'à présent international Espoirs avec la Suède, Gabriel Gudmundsson va également honorer sa première convocation pour les quatre rencontres internationales du mois de juin.

3️⃣2️⃣ Devils to start our #NationsLeague campaign! 🔥 #DEVILTIME pic.twitter.com/65rcF8jtT9