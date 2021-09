LOSC : les absents, Yilmaz, les recrues... Gourvennec avait des choses à dire avant Lorient

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Sur les disponibilités de Lorient - LOSC

« Jonathan Bamba et Timothy Weah sont en reprise. Renato Sanches n'est pas disponible et Domagoj Bradaric est à l'arrêt. Zeki Çelik avait une gêne au mollet en sélection mais ça devrait aller. Tout le monde était revenu hier et aujourd'hui, il manque seulement Jonathan David. Ils ont tous l'air en pleine forme, ils ont très envie de retrouver le championnat. Jonathan David va nous rejoindre, il a fait un très bon match cette nuit. On a besoin de lui donc il nous rejoindra à Lorient. »

Sur la condition physique de Burak Yilmaz

« Burak était très déçu de la lourde défaite de sa sélection aux Pays-Bas. Je trouve qu'il a de la fraîcheur, il se sent bien. Après sur l'enchaînement de matchs, on verra. »

Sur son retour à Lorient

"C’est la ville de mon enfance et de mon adolescence. Le FCL ? C’est un club que je connais très bien, qui a beaucoup évolué et qui est désormais dans l’élite. Après lorsque l’on est professionnel on met l’affect de coté et on va tout faire pour aller y gagner."

Sur Gabriel Gudmundsson

"C’est un joueur qui est encore jeune mais qui est assez mature, avec une bonne compréhension tactique. Il sent bien les coups avec une bonne pâte gauche. Il a été formé plus haut donc il se projette bien. Reste désormais à lui de s’intégrer avec ses coéquipiers et à comprendre notre façon de jouer. De ce que je vois à l’entrainement il est intéressant."

LIVE : suivez la conférence de presse avant #FCLLOSC https://t.co/VteQ30roLe — LOSC (@losclive) September 9, 2021