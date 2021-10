LOSC : Gourvennec méfiant avant le déplacement à Brest !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Sur son effectif à disposition

Sven Botman est toujours à l’arrêt et Leo Jardim est toujours en phase de reprise. Sinon rien à signaler pour le reste du groupe après le match face à Séville.

Gourvennec sur Brest

Tous les matchs sont importants quand on veut jouer le haut de tableau. On veut tous les gagner. On a fait un non-match à Clermont, on a besoin de se relancer face à Brest et de se rapprocher du niveau qu’on avait il y a deux matchs face à Marseille. C’est pas la Ligue des Champions, c’est la Ligue 1. Il va être important d’être très bon dès le coup d’envoi pour faire un bon match.

Gourvennec sur Ivo Grbic

La difficulté pour lui elle est double. Il joue tous les matchs, ce qui n’était pas le cas à l’Atlético. Il passe derrière un très très très bon gardien qu’est Mike Maignan. On ne peut pas empêcher la comparaison et elle est difficile pour lui mais c’est un garçon qui travaille bien et il a un gros potentiel. Faut maintenant qu’il trouve de la constance et de la régularité.

Sur l’enchaînement des matchs

Les internationaux ne s’arrête jamais après une fois qu’ils sont revenus en clubs on se concentre sur les objectifs du club. On a gagné nos trois derniers matchs à domicile on doit continuer cette série. Brest a des arguments malgré leur situation difficile avec des bons joueurs comme Honorat, Mounié, Faivre, Cardona… Il faudra qu’on soit prêt et dès l’entame.

Gourvennec sur une éventuelle rotation

Quand on a beaucoup de matchs on se donne du temps pour bien apprécier l’état de forme de chacun. On va attendre demain pour voir réellement l’état de forme de chacun pour faire les meilleurs choix. On décidera demain.

Gourvennec sur le match face à Séville

Jocelyn Gourvennec : « Parler de match plein mercredi n'était pas approprié. C'était plus un match solide. C'est important d'être bon défensivement mais on doit être plus conquérants. Un match plein c'est quand tu mets ce qu'il faut, que tu prends le dessus sur l'adversaire. »

EN DIRECT : suivez la conférence de presse avant #LOSCSB29 https://t.co/Ksgar8aQFX — LOSC (@losclive) October 22, 2021