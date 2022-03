LOSC : son groupe, ses chances, la motivation... Gourvennec se livre avant Chelsea

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le groupe

« Hormis Renato Sanches, tout le monde est disponible demain »

Le match aller

« Lors du match aller, on a bien joué. On a partagé la possession, mais nous avons mal terminé nos actions. Il faudra plus de précision et de présence dans leur surface »

Ses options offensives

« Offensivement, on a différentes options possibles. L'équipe a besoin d'avoir une phase défensive forte, comme en phase de groupes. Il faudra être plus précis dans leur camp, les faire défendre dans leur surface »

Un exploit en marche ?

« Je crois à un possible exploit. On a dit qu'on jouerait la Ligue des Champions à 300%, et on le fait. On a terminé en tête de notre groupe. C'est une compétition imprévisible. Il faudra emmener le stade avec nous pour rêver plus grand »

Les critiques

« Malgré les critiques, les hauts et les bas, nous sommes au rendez-vous. On joue un match historique dans notre stade. On va continuer à répondre présent. On a ça en nous et on peut le faire »

L’état d’esprit

« Renato Sanches est blessé. On aurait préféré l'avoir, mais on a différentes options possibles. Les joueurs qui joueront devront être gonflés à 300%, comme les remplaçants. On a un retard à refaire. Il faudra jouer avec cœur et courage »

José Fonte

« José est un exemple. Il aura 39 ans à la fin de l'année. Je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Il ne manque aucun entraînement, aucun match. Son exemplarité déteint sur le groupe. Il s'est bonifié avec les années. C'est un compétiteur »