LOSC - Mercato : avant l'ASSE, Gourvennec confirme l'arrivée du remplaçant de Maignan

Le point médical

"Xeka a pu faire la semaine d'entraînement normalement donc à priori il est disponible. Renato Sanches a eu son arthroscopie lundi et Isaac Lihadji a eu une gêne sur les deux premiers entraînements, on verra demain mais ça devrait aller."

L'état d'esprit

"C'était important de parler, d'avoir le ressenti de tout le monde, du président, des joueurs. Il y a eu un temps pour parler, pour échanger et à partir de la reprise en début de semaine, c'était la préparation et les objectifs pour le match."

Le début de saison raté

"Contre Metz, on a eu un trou pendant le match, à cheval sur les deux mi-temps. Contre Nice, c'était différent parce qu'on a raté beaucoup de choses."

Les axes de progression

"On peut trouver des éléments de réponse à tout, que ce soit sur le choix des hommes, le schéma, la tactique. Mais il faut aussi rester lucide, qu'on retrouve notre personnalité, notre unité dans un match. La saison dernière est derrière nous. Les joueurs n'ont pas perdu leurs qualité du jour au lendemain. Il y a une exigence à retrouver."

Le Mercato

"Le mois d'août est compliqué pour tous les clubs. Concernant Xeka, il y a une situation contractuelle qui complique encore la chose donc il y a des discussions à mener pour que tout le monde trouve une solution. (...) On peut encore se renforcer car on a perdu certains joueurs mais il y a aussi une donnée économique. Il reste encore un peu de temps, il y a des discussions. Les dossiers sur les joueurs suivis, encore plus dans ce mercato, ne sont jamais simples."

L'arrivée de Grbic

"Pour Ivo Grbic, c'est en train de se finaliser. L'Atletico voulait le garder mais il voulait signer (...) Il a une forte personnalité, très grand, dynamique, vivant, avec un bon jeu au pied et qui va apprendre à connaître le groupe, le club. (...) On a prévenu Leo Jardim ce matin qu'un gardien arrivait. C'est prématuré de dire s'il va partir ou non. Mais aujourd'hui, la concurrence fait partie du métier, ce sont des joueurs professionnels. On verra pour Leo."

Yilmaz

"Je n'ai aucune inquiétude sur Burak Yilmaz. C'est quelqu'un de volcanique mais très sensé, qu'on écoute lorsqu'il a quelque chose à dire. J'ai eu une discussion avec lui hier et il m'a dit qu'il était pleinement dans le projet donc c'est un non-sujet."

