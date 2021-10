LOSC : Gourvennec fait le point sur son effectif avant le choc face au PSG

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Gourvennec sur les joueurs disponibles et indisponibles face au PSG

"Benjamin (André) est suspendu, Sven (Botman) est en reprise individuelle tout comme Leo (Jardim). La blessure de Sven n’est pas anodine, c’est musculo-tendineux. Il se sent bien mais je ne peux pas vous dire quand il reprendra. Mais ce sera après la prochaine trêve internationale"

Sur le PSG

"C’est un beau défi à relever. Ils sont très efficaces depuis le début de la saison, ils lâchent peu de points. Il faudra qu’on soit bien organisés, très solides, prêt à beaucoup courir et à souffrir tous ensemble. Mais il faut aussi se dire qu’il faut qu’on joue au foot car on a la qualité pour. "

"Ils ont récupéré Messi, ils ont toujours un super effectif, ils marquent quasiment à tous les matchs. Après sur leur équilibre ce n’est pas à moi de commenter ça mais plutôt à leur coach."

Sur la paire Onana Sanches

"On a plusieurs possibilités. C’est vrai que Benjamin joue beaucoup mais il est au coeur du système. Après il se peut aussi qu’on soit amenés à jouer à trois. J’ai une préférence pour le 4-4-2, on a nos habitudes mais on doit être capables aussi de changer nos plans. Je n’ai pas envie de faire de cas particuliers avec ces deux joueurs là. On a 12 matchs à jouer jusqu’à Noël donc oui c’est une possibilité."

Sur André

"C’est un joueur qui a récupéré le plus de ballon en Ligue 1 avant la dernière journée. Il est très important dans le coeur du jeu. Il a énormément progressé depuis ses débuts à Ajaccio où il était très polyvalent Aujourd'hui il a su s'imposer dans le coeur du jeu"

Sur Renato Sanches

"On a beaucoup parlé ensemble, c’est évident qu’en ayant jouer 3 fois, 4 avec Marseille. Il récupère donc forcément il a encore des sensations à reprendre, il sait tout faire. Mais pour faire tout ça il doit être prêt physiologiquement et mentale et je le sens mieux cette semaine."

Sur l’absence de Verratti



"C’est l’un des meilleurs joueurs du championnat. Comment ils feront sans lui je ne sais pas mais que l’on joue Paris ou les autres la notion de pressing est importante, avoir une réaction à la perte de balle pour bien les mener et les empêcher de faire leur jeu."

Sur Burak Yilmaz

"On s'est vus avec Burak quand on a repris. Il était frustré du résultat contre Brest, qu'on n'arrive pas à reprendre l'avantage. C'est la frustration d'un joueur qui veut beaucoup donner. Il s'est excusé, le président l'a vu aussi."

