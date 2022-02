LOSC : au complet, Gourvennec annonce la couleur au PSG

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Jocelyn Gourvennec était présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception du Paris Saint-Germain, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. L'occasion pour l'entraîneur des Dogues de faire le point sur les forces en présence pour ce choc.

Weah et David de retour de sélection

"On a Timothy Weah et Jonathan David qui sont rentrés ce matin. Ils vont très bien, très contents de leurs matchs en sélection. Renato Sanches et Jonathan Bamba sont restés sur un entraînement aménagé ce matin. On n'a pas de suspendu et pas de joueur blessé. Pour le Covid-19, on fera les tests demain matin", a confié Jocelyn Gourvennec devant la presse.

