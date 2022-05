LOSC : Gourvennec évoque Monaco, Renato Sanches et chasse l'idée d'une fin de saison en roue libre

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Monaco, un adversaire en forme

"On a déjà réussi des matches où on nous attendait pas. Monaco est l'équipe du moment avec ses sept victoires de suite. Elle est en confiance. A nous de bien aborder le match. Il faudra répondre présent face à cette formation très en forme."

Une fin de saison en roue libre ?

"C'est sûr que ce n'est pas ce qu'on espérait. On a été positionnés pour le sprint final, on a répondu présent sur les trois-quarts de la saison et on a coincé quand il ne fallait pas coincer. Pour beaucoup, les joueurs ont été champions il y a moins d'un an. Ils ont envie de montrer un beau visage, pas de finir sur une mauvaise note. On a conscience d'avoir raté le tournant de la fin de saison mais nous sommes des compétiteurs, nous voulons montrer notre vrai visage. Nous voulons respecter le club, notre public. Nous allons répondre présent et ne pas laisser planer de doute là-dessus. Nous avons souvent eu des absents cette saison, parfois encore plus qu'aujourd'hui. Le plus important est de booster ceux qui sont là. Il faut donner de la confiance au groupe, à ceux qui sont là."

Mobiliser un groupe en fin de cycle

"Ça fait partie de mon discours de dire que, quel que soit l'avenir pour les joueurs, nous devons respecter le club. C'est un respect que l'on se doit à nous-mêmes et aux autres. Nous avons débuté la saison avec des ambitions. Nous sommes allés au bout de certaines, pas d'autres. Il reste trois matches, nous nous devons de bien finir la saison. C'est un devoir. Il y a eu beaucoup de scepticisme et de pessimisme toute la saison, en championnat comme en Champions League. On a toujours réussi à relever la tête. L'historique de notre saison montre que l'on a souvent répondu présent."

Sa discussion avec Renato Sanches

"Il était très déçu après son expulsion à Troyes. Ça a eu beaucoup de conséquences sur le match alors qu'on s'était dits à la mi-temps qu'il ne fallait pas se disperser. Il y a tellement de choses qui ont créé de la frustration... On doit garder nos nerfs, c'est fondamental. Il a écopé de deux matches, il pourra donc rejouer d'ici la fin de saison."

