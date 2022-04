LOSC : Gourvennec annonce deux retours et attend une réaction d'orgueil contre Strasbourg

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le point santé

« On a le retour de Burak Yilmaz qui n'est plus suspendu. Sven (Botman) est aussi opérationnel. Ses sensations sont bonnes. Sur sa semaine d'entraînement, les signaux sont au vert. Il n'a pas été impacté par les dernières défaites. Il peut amener de l'insouciance. Tiago (Djalo) est toujours suspendu. Xeka (fessiers) et Jo Bamba (ischios) sont toujours blessés ».

Sur la série noire des Dogues

« On est dans un moment difficile de la saison parce que ça ne tourne pas. En perdre deux de suite dont le derby, ça fait mal. Le match de Reims se perd dans des circonstances improbables, dans un match qu'on a contrôlé. Mais notre métier, c'est de se relever, d'y retourner … Évidemment qu'on veut casser cette mauvaise passe. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut que nous restions unis et solidaires. Nous devons retrouver de la légèreté, arrêter d'être dans le calcul et de regarder le classement ou de parler d'Europe (…) Depuis quatre matchs, on n'a pas réussi à lancer notre sprint, on a coincé, je ne m'y attendais pas du tout ».

Sur la grogne des supporters

« C'est toujours comme ça quand il y a moins de résultats, avec le derby qui a en plus cristallisé de la déception. On le comprend. Le meilleur moyen d'y retourner, c'est de montrer du respect pour le jeu, pour le club, pour les supporters mais aussi pour nous-mêmes. On a fait une saison en dent de scie, notamment en championnat. On veut donner plus, on doit donner plus. Demain, contre une bonne équipe, qui est dans une bonne dynamique, j'en appelle à l'amour propre, à la fierté de chacun. On ne peut pas rester là-dessus. On doit montrer autre chose. Il faut redorer le blason du LOSC. On veut rendre nos supporters plus heureux qu'aujourd'hui...»

Sur le climat autour de Strasbourg

« Ces climats font partie d'une carrière. Il faut faire face à ça même si ce n'est pas agréable (…) Demain, il ne faudra pas se cacher, faire preuve de caractère car Strasbourg ce sera un match engagé. Strasbourg est bien organisé, dans son système en 5-3-2. On les avait battu à l'aller à la Meinau. Ce sera un beau défi d'aller les titiller... »

Pour résumer Jocelyn Gourvennec était présent en conférence de presse au LOSC à la veille de la réception du RC Strasbourg pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 (17h05). L’occasion pour l’entraîneur nordiste d’aborder la gestion de son groupe.



Bastien Aubert

Rédacteur