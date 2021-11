LOSC : Gourvennec braque encore les supporters avec une mise à l'écart !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le LOSC auteur d'un début de saison moyen, les supporters ont, semble-t-il, trouvé le coupable idéal à cette situation avec Jocelyn Gourvennec. Il faut dire que le remplacement de l'emblématique Christophe Galtier par le discret technicien breton passe difficilement et que tous les prétextes sont bons pour taper sur l'ancien coach de Guingamp et de Bordeaux.

On l'a vu avec Yusuf Yazici : certains joueurs se retrouvent déclassés, à la surprise générale, depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec. C'est notamment le cas de l'ancien marseillais Isaac Lihadji, passé de remplaçant de luxe chez les Dogues … A pensionnaire des tribunes malgré une solide prestation face à Metz lors de la première journée (3-3, 1 passe décisive).

Invité à s'exprimer sur le site Le Petit Lillois, les supporters des Dogues ne comprennent pas la mise à l'écart de Lihadji. A 78%, ils estiment même que la gestion du cas Lihadji par Gourvennec est « difficilement compréhensible ». Un nouveau point de tension qui creuse un peu plus le fossé entre le nouvel entraîneur nordiste et son public.

Les choix de Gourvennec toujours plus contestés ?

Si la gestion de Yusuf Yazici par Jocelyn Gourvennec déplait aux supporters du LOSC, ces derniers ne comprennent pas non plus la mise à l'écart d'Isaac Lihadji, pourtant performant en tout début de saison et régulièrement écarté du groupe.