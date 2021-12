LOSC : Gourvennec en mode commando avant la finale à Wolfsburg

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Deux absences majeures

« On a Xeka et Jonathan Bamba suspendus. Timothy Weah est blessé. Sinon, tout le monde est apte. Concernant Jonathan Ikoné, on a beaucoup parlé avec lui pour le rassurer et qu'il se sente bien. »

Pas de calcul face à Wolfsburg

« On a réussi à passer en tête du groupe. C'est un honneur et une responsabilité. Je ne veux pas qu'on soit dans le calcul ou la gestion. On doit faire un gros match, collectivement. C'est ça le plus important. On devra être déterminés. On ne doit pas se disperser. Restons concentrés, déterminés. Ce sont des matches à enjeux. On devra garder notre calme. C'est un match de très haut niveau car il y a la qualification pour les 8es de finale de la Champions League en jeu. On l'a bien préparé. Il faudra beaucoup de sang-froid demain. »

