LOSC : Gourvennec et les Dogues victimes d’un blocage psychologique ?

Ils ont rendu une copie moyenne. Samedi contre les Canaris, les Dogues ont fait match nul (1-1) malgré une ouverture du score signée Burak Ylimaz tôt dans la rencontre (8e). Le FC Nantes, qui a terminé en infériorité numérique, a répondu quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Ludovic Blas (23e). Ce nouveau match nul du LOSC en Ligue 1 (le 6e de la saison 2021-2022) a suscité de nombreuses interrogations. Le célèbre consultant d’Amazon Prime Thierry Henry s’est exprimé sur la situation des Lillois. « Le problème de Lille, cette saison, c’est Lille. Il y a un vrai problème, des joueurs qui ne sont pas contents quand ils sortent, ce n’est pas toujours évident. Peu importe l’équipe contre laquelle il joue. Avec Galtier, on savait comment Lille allait jouer. Ce n’est pas facile pour Gourvennec », a-t-il déclaré en ajoutant. « il y a l’avant Champion’s League, et l’après. Ce n’est pas le même effectif que le PSG. Ils se sont éteints. Ils jouent par à-coups. On ne sent pas de maîtrise en possession ou hors possession. Ils pêchent énormément sur la conservation du score. »

« Je pense que c’est physique et mental », souligne Mathieu Bodmer

Ancien joueur passé dans les rangs du LOSC de 2003 à 2007, Mathieu Bodmer, commentateur des matches sur Prime Video, a également livré son opinion quant à son ancien club. « Ils devraient être dans les 5 premiers au point de vue comptable. Ils n’arrivent pas à tenir 90 minutes. Est-ce un problème d’effectif ? En tout cas, il y a comme un manque d’énergie par moment. Mais avec les joueurs qu’ils ont, et l’expérience acquise la saison dernière, il faut faire mieux. Je pense que c’est physique et mental. En début de match, ils font 15 très bonnes premières minutes, puis en deuxième mi-temps, ils ré-accélèrent. L’année dernière, chacun savait ce qu’il devait faire. Il y a des erreurs qu’ils ne faisaient pas. Ils perdent beaucoup de points. Chaque fois qu’ils mènent au score, ils ont ce stress, qu’il n’avait pas du tout l’année dernière parce qu’ils savaient qu’ils allaient gagner », a-t-il déploré.