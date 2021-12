LOSC : Gourvennec fait de la Coupe de France un objectif

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

La Coupe, un vrai objectif, pas de rotation en vue

« La seule chose qui faut faire tourner, c’est la boutique. Pour le reste, c’est aux joueurs d’aller chercher des places pour un match comme ça, qui est très important à nos yeux. La dernière victoire de Lille en Coupe de France, c’était il y a dix ans. On doit être mobilisés pour ce match qui ne va pas être facile. Une Ligue 1 contre une Ligue 2, ce n’est jamais gagné d’avance. Pour ça, on mettra la meilleure équipe possible. On veut faire un gros match. »

Xeka suspendu, Botman fatigué

« Pour l’instant, il n’y a que Xeka d’indisponible car il est suspendu. Leo Jardim est en phase de reprise. A 48h du match, il y a quelques incertitudes mais on ne peut pas en dire plus. On verra demain pour les deux-trois joueurs qui ont quelques bobos comme Sven (Botman), qui était très fatigué après la serié de trois matches. »

Auxerre, un adversaire pas mobilisé

« Chaque club a sa position et je comprends qu’Auxerre privilégie la montée à la Coupe. Nous, on a bien préparés le match. C’est une très bonne équipe. On l’a bien analysée. Comme toutes les équipes de Jean-Marc Furlan, elle aime avoir le ballon, jouer. Quels seront ses choix, sachant qu’il jouera trois jours plus tard un match très important pour la montée ? On ne sait pas. Nous, en tout cas, on jouera cette partie à fond. »

Les joueurs ne parlent pas de la Champions League

« Je n’ai pas senti d’euphorie ou d’impatience par rapport au 8e de finale de la Champions League. Peut-être parce que la plupart des joueurs ont déjà joué Chelsea il y a deux ans. On met ça de côté pour l’instant. Il faut qu’on sectorise bien. Chelsea, ce sera fin février. Je ne veux pas qu’on se disperse d’ici là. »

EN DIRECT : suivez la conférence de presse avant #LOSCAJA https://t.co/4HQT5wQiqx — LOSC (@losclive) December 16, 2021