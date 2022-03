LOSC : Gourvennec fait deux demandes à ses joueurs avant Clermont

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Vainqueur dimanche dernier sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (1-0), le LOSC tentera de confirmer ce dimanche avec la réception de Clermont, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a fait deux demandes à ses joueurs avant cette rencontre. "On a du mal à mettre en difficulté nos adversaires. Mais nous avons retrouvé une solidité défensive sur les derniers matchs. Il faut la cultiver tout en essayant d'être plus créatifs offensivement à la maison. On doit arriver à mettre plus de monde dans la surface", a lancé l'entraîneur des Dogues devant la presse.

EN DIRECT : suivez la conférence de presse avant #LOSCCF63 https://t.co/BBpIjDlsbv — LOSC (@losclive) March 4, 2022