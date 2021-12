LOSC : Gourvennec félicite un joueur en particulier après la qualification contre Auxerre

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Certes, Auxerre n'avait pas aligné ses meilleurs éléments, préférant se préserver pour son choc de mardi contre Le Havre. Mais il n'empêche que le LOSC a fait preuve de sérieux cet après-midi pour dominer les Bourguignons (3-1). En conférence de presse, le technicien a apprécié la qualification de son équipe pour les 16es de finale de la Coupe de France et a salué la prestation de Burak Yilmaz.

« On a été très sérieux du début à la fin, malgré des entames de mi-temps assez difficiles. Nous avons eu du mal à nous mettre dans le rythme, à être plus mobiles, à changer de rythme. L’ouverture du score nous a fait du bien, puis on a appuyé. Les joueurs ont été très sérieux et efficaces, pour prendre le dessus. Le fait qu’on encaisse un but très vite en deuxième période a remis Auxerre dans le match. On a ensuite quatre occasions très nettes. Nous ne sommes pas parvenus à mettre le quatrième, mais on a plutôt bien contrôlé défensivement. Mais c’est vrai qu’on aurait pu se rendre la deuxième mi-temps plus aisée. J'ai vraiment aimé le sérieux et l'engagement des joueurs. Quand on respecte la coupe et l'adversaire comme on l'a fait, on est souvent récompensé. »

« Burak est souvent dans les bons coups, même s’il n’est pas à la finition. Il n’a pas marqué autant qu’il le souhaitait en cette première partie de saison. C’est toujours un joueur collectif. Quand il doit faire la bonne passe il la fait. Il donne deux buts en première période, je l’ai trouvé bien avec beaucoup d’envie. Le fait d’avoir marqué à Wolfsburg lui a fait du bien, car un buteur a besoin de marquer. J’ai aimé le fait qu’il se cherche aussi avec ses partenaires. Mais après, c’est sûr qu’on a manqué un peu d’efficacité en deuxième période. »

