LOSC : Gourvennec loue la mentalité d'un cadre après le FC Nantes

Si le LOSC a poursuivi à Nantes (1-0) sa remontée au classement le week-end dernier (il est désormais 6e), malgré les nombreuses absences, c'est parce qu'il a notamment pu compter sur le replacement de Xeka. Le Portugais a accepté de quitter le milieu de terrain pour s'installer en charnière centrale, où Sven Botman était absent. Un sacrifice que Jocelyn Gourvennec a salué dans La Voix du Nord.

"Avec les forfaits de Zeki (Celik), Sven (Botman) et Jérémy (Pied), on savait qu’un joueur allait devoir jouer en défense à un poste qui n’est pas le sien. On aurait pu faire le choix de remettre Tiago (Djalo) en défense centrale et de mettre quelqu’un qui connaît très peu le poste de latéral droit comme Bradaric ou le jeune Simon Ramet. On a choisi l’option la plus "secure" en faisant reculer Xeka dans la charnière. On en a parlé avec lui le matin du match et il n’est pas trop chaud au départ, mais il a compris les besoins de l’équipe. On a des joueurs capables de se sacrifier et c’est cet état d’esprit qui va nous porter."

🇺🇦 Merci pour votre mobilisation ❤



Grâce à vos dons, ce sont plus de deux tonnes de denrées qui ont été récoltées 🤩



Un immense merci à tous les participants, à la société Artemis pour sa contribution, et à la Banque Alimentaire pour son aide sur cette collecte 🙏 pic.twitter.com/kq7qEHJnkA — LOSC (@losclive) March 22, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur