LOSC : Gourvennec monte au front pour défendre l'arbitrage face à l'OL

Si tout le monde s'accorde à dire que le but refusé à Lucas Paqueta lors d'OL – LOSC (0-1) est une hérésie et qu'il n'y avait pas faute du Brésilien sur le gardien des Dogues Léo Jardim, Jocelyn Gourvennec défend comme il peut Clément Turpin et la VAR sur ce match.

Bien que Pascal Garibian, le patron des arbitres, a pris la parole pour déjuger ses propres troupes, le coach nordiste continue d'assurer (non sans une certaine mauvaise foi?) qu'il y avait bien faute face aux médias.

« Je pense qu'il y a excès d'engagement et que M.Turpin a pris la bonne décision. Si cette faute a lieu au milieu de terrain, elle est sifflée. C'est une décision pas anodine, en fin de match, elle a beaucoup de conséquences et elle est dure mais, à mon sens, juste. Il y a sans doute une erreur d'appréciation au départ de Léo, qui met un peu de temps à s'organiser, mais je persiste, il y a excès d'engagement », a expliqué Gourvennec. Une déclaration qui va faire bondir plus d'un supporter lyonnais...