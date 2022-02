LOSC : Gourvennec refuse de parler de Chelsea et désigne son gardien titulaire contre Metz

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Un groupe au complet, Jardim encore titulaire

"On a un groupe au complet, à l'exception de Celik, qui est suspendu. A Montpellier, Leo (Jardim) a répondu présent dans un contexte difficile. Il sera à nouveau titulaire contre Metz, on sera dans une forme de continuité. C'est au staff de gérer les gardiens. La semaine a été bonne pour tous nos portiers. On a retrouvé de la stabilité à ce poste. J'ai fait le choix de la proximité avec les joueurs mais aussi d'être cash avec eux. C'est ce que j'ai fait avec Ivo (Grbic). Il sait ce que je lui reproche, il l'a compris et a beaucoup travaillé. Je ne fais pas de plan par rapport à leur titularisation ou à une éventuelle rotation. L'important était de retrouver une forme de stabilité à Montpellier après le match hors normes contre Paris."

Il refuse de parler de Chelsea

"Je vais anticiper de futures questions de votre part, je ne veux pas parler d'autre chose que du match de Metz. On n'a pas de marge pour se projeter sur des rencontres qui se dérouleront la semaine prochaine ou dans les mois qui viennent. C'est tout pour Metz, on parlera de la suite après cette rencontre Tout le travail de la semaine a consisté à faire en sorte que les joueurs soient concentrés sur Metz et pas sur Chelsea."

Les difficultés des joueurs offensifs

"Ils ont beaucoup marqué, surtout Jona' (David). Burak (Yilmaz) fait une très bonne rentrée à Montpellier. On n'est pas dans une période où c'est de la maladresse, c'est plutôt qu'ils sont moins dans les bons coups ou dans les accompagnements. Hier, la séance a été très bonne en termes de réussite et d'efficacité. Mais je ne m'en fais pas, on a de la qualité."

