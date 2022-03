LOSC : Gourvennec veut profiter mais également rester humble

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC remonte au classement. Les hommes de Gourvennec sont désormais septième à deux points de la première place européenne après leur victoire sur Clermont, ce dimanche 6 mars. Une victoire qui ravit l’entraîneur du LOSC.

Pour le média du club, le coach lillois s’est exprimé sur le match : « Si on veut retourner dans le haut du tableau, c'est important de faire des séries. On avait gagné un match très difficile à Lyon et on savait que ce serait encore difficile aujourd'hui. Ce n’était pas un match facile à aborder, chez nous, avec une équipe assez joueuse. On a fait une très bonne entame, en ouvrant le score très vite. On a fait un match plein et c’est vrai que le score est large, mais il faut en profiter. Il faut garder notre exigence. Il faut rester humble après cette victoire, mais en profiter quand même et être prêt pour le week-end prochain. »

