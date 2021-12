LOSC : Gourvennec voit émerger un problème colossal contre l’OL

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

C’est un fait inéluctable : la pelouse du stade Pierre-Mauroy est considérée par la LFP comme la plus mauvaise de Ligue 1 ! Même Jocelyn Gourvennec a reconnu que l'état du terrain pouvait être un handicap pour son équipe, qui accueille l’OL ce dimanche pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 (13h).

« Je ne veux pas accabler nos jardiniers, je pense qu'il y a un problème de structure, pas un problème humain, a expliqué l’entraîneur du LOSC dans L’Équipe. On n'attaque personne quand on dit ça. C'est un constat et ça impacte fortement le jeu. On a joué sur un billard à Wolfsburg (3-1), on a joué sur un billard à Rennes (2-1)... Si vous mettez des choses en place mais qu'à cause du terrain, vous ne pouvez pas les mettre, les choses prévues, en place, c'est un problème. J'espère vraiment qu'il va y avoir des solutions de trouvées. »

Après le nul contre le FC Nantes (1-1) le mois dernier, Benjamin André avait fait un constat amer sur ce même sujet : « On a joué un match de me*** sur une pelouse de me***. »

