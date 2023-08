LOSC - HNK Rijeka : Lille arrache la victoire et prend une option sur la qualification

Sixième la saison dernière en Ligue 1, le LOSC doit passer par un barrage pour se qualifier pour la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Mais alors qu'ils ont hérité des Croates du HNK Rijeka, les Dogues ont arraché la victoire ce jeudi lors du match aller (2-1). D'abord mené après l'ouverture du score de Marco Pasalic (24e), Lille a renversé la situation grâce à des buts d'Edon Zeghrova (43e) et Lenny Yoro (89e). Pour valider leur qualification européenne, les hommes de Paulo Fonseca devront finir le travail jeudi prochain (20h15) lors du match retour.

C'est terminé ! Le LOSC s'impose sur le fil face à Rijeka grâce à un but d'Edon Zhegrova et le premier but de Leny Yoro avec le LOSC, dans les derniers instants du match 💥



Il restera 90 minutes jeudi prochain pour aller chercher cette qualification 👊#LOSCHNKR 2-1 | 90'