LOSC : immense coup dur pour Botman !

C'est un immense coup dur pour le LOSC. Selon L’Équipe, Sven Botman (21 ans) pourrait être absent quatre semaines, selon nos informations. Alors qu'il disputait un match avec les Espoirs néerlandais, mardi contre le pays de Galles (5-0), le Lillois a ressenti une douleur à l'aine et a dû céder sa place à l'heure de jeu.

« Sur le coup, la blessure ne semblait pas trop importante mais les examens passés ces dernières heures ont révélé une lésion plus importante qu'espéré. Le défenseur devrait être forfait pour le double affrontement contre le Séville FC, en phase de groupes de la Ligue des champions (20 octobre et 2 novembre) et lors du choc au Parc des Princes contre le PSG (29 octobre) », résume le quotidien sportif.

En son absence, Tiago Djalo pourrait être utilisé par Jocelyn Gourvennec en charnière. Pour le match à Clermont (17h), le technicien nordiste a convoqué Kouadio-Yves Dabila.

