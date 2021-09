LOSC : Jocelyn Gourvennec déclare sa flamme à Burak Yilmaz

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Gourvennec complètement fan de Burak Yilmaz. Le coach lillois rassuré par le jeu produit par son équipe face à Wolfsburg en Ligue des Champions malgré le match nul (0-0) est revenu en conférence de presse sur les prestations de son buteur Burak Yilmaz. Il a notamment souligné la forme exceptionnel du turc en conférence de presse, âgé pourtant de 35 ans.

«J'ai dit après le match que j'avais eu l'impression de voir un joueur de 25 ans jouer, tellement il est enthousiaste, tellement il emmène avec lui, et pas seulement ses partenaires. Il a emmené le public avec lui, il a cette aura-là. Il a beaucoup de fraîcheur, il a beaucoup d'envie. C'est très positif.» Reste désormais à confirmer face aux Lensois ce samedi alors que les Sang et Or sont pour l’instant devant les Dogues au classement.

(Propos retranscrits par Foot Mercato)

