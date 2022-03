LOSC : Gourvennec annonce un possible changement de gardien pour Clermont

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

En effet, Léo Jardim n'est toujours pas remis de son entorse à la cheville contractée lors du match OL – LOSC (0-1) suite au but annulé de Lucas Paqueta où il avait frappé dans la terre. « On a géré son début de semaine, il a repris le travail d’appui ce matin et on espère que demain ça ira », a commenté le coach des Dogues à ce sujet. Si le Brésilien n'est pas remis, c'est Ivo Grbic qui pourrait retrouver la place de numéro 1 contre les Auvergnats.

Jocelyn Gourvennec a annoncé que Léo Jardim était incertain pour #LOSCCF63 suite à une entorse contractée durant #OLLOSC, sur le but annulé de Lucas Paqueta.



🎙 « On a géré son début de semaine, il a repris le travail d’appui ce matin et on espère que demain ça ira. » pic.twitter.com/0Gl3Cj77Ob — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) March 4, 2022