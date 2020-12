LOSC : Jonathan Bamba dévoile son plus grand objectif de la saison

Avec 5 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Jonathan Bamba réalise un super début de saison avec le LOSC. Après une deuxième saison assez décevante, l'ancien stéphanois a repris son envol et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

« Jouer l'Euro est un objectif pour moi »

Interrogé par Téléfoot sur l'équipe de France, Bamba (24 ans) a eu cette réponse : « Je vous mentirais si je vous disais que les Bleus ne sont pas dans un clin de ma tête. C’est un rêve pour moi. Vu de l’extérieur, on voit que le sélectionneur a bâti un groupe plus qu’une équipe, et c’est le plus important. Je me donne les moyens chaque week-end d’y figurer. »

Et à Bamba de rêver de disputer le prochain Euro... « Jouer l’Euro est un objectif pour moi. Je veux être dans les 23. Je le répète, mais je suis quelqu’un d’ambitieux. Je veux jouer les plus grandes compétitions, et celle-ci, en est une. Je me sens prêt à être en sélection ». Une belle ambition, légitime au vu de son début de saison.