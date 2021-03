LOSC : José Fonte lance les hostilités avec le PSG

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

José Fonte était forcément très déçu hier après la prestation du LOSC contre Nîmes, vainqueur surprise dans le Nord. « Nous n’avons pas été performants, a-t-il confié sur Canal +. Il n’y a pas d’excuses, le match a été mauvais de notre part. Mais il reste huit matchs, tout est ouvert et on continue la bataille ».

« On continue la guerre »

Et sur Instagram, ce lundi, le Portugais a fait passer un message avant le prochain déplacement à Paris. « Pour toute la nation lilloise, on reste solide, ensemble, et on continue la guerre ! Huit matchs, huit batailles. Allez le LOSC », a-t-il écrit.