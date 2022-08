LOSC : José Fonte ravi de la victoire des Dogues à Ajaccio

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Le LOSC s’est bien repris. Quelques jours après la lourde défaite à domicile contre le PSG, les Dogues ont réussi à se défaire de l’AC Ajaccio (3-1), en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Après la rencontre, le capitaine des Dogues, José Fonte s’est exprimé sur le contenu de son équipe. Un match qui rassure les supporters.

« Une belle réaction »

Après le match, il s’est exprimé : « Le plus important était de montrer une belle réaction. Les bonnes équipes ne prennent pas deux défaites de suite donc il fallait montrer notre caractère. On a parlé ensemble de nos efforts et de notre solidarité ensemble. Il fallait être agressifs, montrer de la solidité défensive et profiter de nos qualités offensives pour marquer. On l'a fait, et c'est le plus important face à cette équipe agressive d'Ajaccio. »