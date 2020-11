LOSC : l'ASSE relie Christophe Galtier à l'entraîneur de l'AC Milan

Ce sera soirée de retrouvailles pour les Lillois à Milan ce jeudi ! En effet, le LOSC va de nouveau fouler la mythique pelouse de San Siro, où il était devenu le premier club français à s'y imposer le 6 décembre 2006 (2-0), ce qui lui avait permis de se qualifier pour les 8es de finale de la Champions League. Christophe Galtier, lui, va retrouver un Stefano Pioli croisé au temps de son passage à l'ASSE. C'est l'entraîneur de l'AC Milan qui l'a rappelé lors d'un entretien à L'Equipe.

"Ses équipes jouent bien, sont bien en place"

« Je connais bien Christophe Galtier pour l’avoir déjà rencontré avec la Lazio Rome contre Saint-Etienne, déjà en Ligue Europa (lors de la saison 2015-16). Ses équipes jouent bien, elles sont bien en place et maîtrisent les phases défensives et offensives. Devant, il a des éléments rapides et de qualité. C’est un bon gars, on avait parlé, car il avait joué à Monza (en 1997/98). Quand un coach est bon, il peut prétendre entraîner dans tous les pays. »

« Une expérience à l’étranger m’intrigue, mais un peu moins maintenant que je me sens bien à Milan (il sourit). Le championnat français progresse, ses équipes ne sont pas forcément attentives tactiquement, mais elles sont généreuses et il y a de la qualité. On n’a pas été chanceux de tirer Lille dans le quatrième chapeau. »