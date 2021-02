LOSC : l'étonnante sortie d'un candidat au titre sur l'élimination des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il n'y a donc pas eu de miracle à la Johan Cruyff Arena jeudi soir. Battu 2-1 au Stade Pierre Mauroy, le LOSC a une nouvelle fois subi la loi de l'Ajax Amsterdam lors du match retour de 16e de finale de Ligue Europa (1-2). Un résultat qui ne fait pas les affaires de l'indice UEFA ni de l'OL, du PSG et de Monaco qui pouvaient espérer que les Dogues laissent des plumes en Coupe d'Europe.

Monaco ne se sent pas concerné par la course au titre

Pourtant, à écouter Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, il n'y a de soucis à voir Lille se focaliser davantage sur la Ligue 1 … vu que de toute façon le club de la Principauté n'évolue pas dans la même cours que les trois autres :

« C’est peut-être une mauvaise nouvelle pour Lyon et le PSG, un peu moins pour nous. Hier, ils se frottaient à un grand adversaire. Le LOSC joue un très bon football, il est très organisé. Ils vont pouvoir se concentrer davantage sur la Ligue1. Ils vont être plus frais, plus concentrés sur la lutte pour le titre. Car c’est une lutte qui concerne surtout Lille, Lyon et le PSG », a malicieusement lâché le technicien croate. Comme dit l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés...