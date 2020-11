LOSC : l'exploit à Milan, rattraper les points perdus en L1… Galtier ne veut pas s'enflammer

Eviter tout relâchement après Milan

"Le plus important est toujours le match d'après. Ce qui a été fait jeudi est passé, j'espère que cette victoire va permettre de nous qualifier mais maintenant, c'est Brest. Si nous restons sur les compliments du match à Milan, nous allons être en grand danger demain. Souvent, ce sont les jeunes qui peuvent être dans le relâchement même si dans nos jeunes, certains ont vécu la campagne européenne de la saison passée. Je ne sais pas si le statut du LOSC évolue. Mais sur les deux derniers matches de L1, nous n'avons pris que deux points et il faut aller récupérer les points que nous n'avons pas pris. Ça va être difficile face à Brest, une équipe joueuse, bien organisée."

Les retombés de l'exploit milanais

"La performance face à Milan apporte une grande visibilité mais c'est encore trop tôt pour parler du statut de cette équipe."

Un effectif riche et talentueux

"L'effectif a été constitué pour doubler les postes et avoir de la qualité dans tous les secteurs. Les joueurs sont dans des repères bien précis quand ils jouent. Il y a aussi un travail important sur un plan athlétique et beaucoup d'échanges avec les joueurs. On a eu une discussion avec Yusuf (Yazici) ce matin sur l'enchaînement des matches. Il m'a dit "Coach, même si j'ai mis un triplé, je sais que je vais être sur le banc à Brest". C'était sous forme de question, de boutade et j'ai répondu avec un grand sourire."

"Il y aura 3 matchs internationaux durant la trêve internationale puis 10 matchs derrière avec 7 matchs de championnat et 3 d'Europa League. Il faut obligatoirement une gestion plus large dans l'effectif. Si notre secteur offensif arrive à s'exprimer dans certaines situations, c'est aussi avec le travail fait à côté, du milieu, de la défense mais aussi d'un travail depuis plusieurs mois. L'effectif que j'ai à ma disposition depuis janvier a été très peu modifié. Jonathan David a été bon, très bon dans ce qu'on lui a demandé face à Milan. Son association a été très intéressante avec Yusuf. Il doit être focus sur d'autres choses que le but pour retrouver le chemin des filets car il est sur la bonne voie."

Les supporters

"Les supporters, ça manque tout le temps. Un match avec les supporters ne ressemble en rien avec un match dans un stade vide. Mes joueurs parlent souvent des supporters dans le vestiaire, ils reçoivent des messages et ils en parlent beaucoup. Évidemment qu'il y a une frustration mais quand on les voit heureux, fiers de leurs couleurs, on est évidemment heureux."