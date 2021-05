LOSC : l'OGC Nice entretient le mystère pour Galtier... qui affiche une nouvelle exigence

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

L'OL éliminé de la course, l'OGC Nice est désormais le grand favori à la signature de Christophe Galtier (54 ans). S'il se donne encore quelques jours de réflexion face aux nouvelles propositions reçues, l'entraîneur lillois devrait trancher d'ici au 1er juin prochain.

Rivère ne lâche rien sur Galtier...

En attendant, la prudence est de mise du côté du Gym puisque Jean-Pierre Rivère n'a pas voulu s'avancer dans les colonnes de Nice-Matin : « Tout le monde a envie de savoir qui sera le coach (…) Je ne souhaite pas m'exprimer sur quiconque », a expliqué le dirigeant niçois qui a néanmoins reconnu que Christophe Galtier correspondait au portrait-robot du coach de caractère qu'il souhaitait : « Christophe est quelqu'un d'extrêmement sensé, d'intelligent. Il connait très bien le monde du foot », a-t-il sobrement glissé en rapport aux compliments faits par le coach des Dogues il y a quelques jours dans L'Equipe.

Ne se fixant aucune deadline pour le futur coach (« Notre intérêt est d'avoir un coach avant le 25 juin. Plus tôt on l'aura, mieux ce sera »), Rivère assure que Christophe Galtier n'était pas l'unique option : « Je ne vais pas donner une short-list. On a discuté avec pas mal de monde ».

… qui réclame Loïc Rémy en attaque

Tenté par le projet de l'OGC Nice (même s'il n'a pas encore donné son aval définitif), Christophe Galtier aimerait embarquer un relai avec lui. Face à la difficulté du dossier Burak Yilmaz, que le LOSC ne libèrera pas facilement de sa dernière année de contrat, le Marseillais envisage une autre piste : Loïc Rémy (34 ans). D'après RMC, Galtier est rentré en contact avec le buteur de Rizespor... Qui doit rencontrer les dirigeants du Gym dans les prochaines semaines.