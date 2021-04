LOSC : l’OM a bien chauffé le MHSC avant les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Après avoir arraché ce samedi le match nul sur sa pelouse face à l'Olympique de Marseille (3-3), Montpellier, qui pointe à la 8e place du classement, se déplacera ce vendredi sur la pelouse du leader, le LOSC, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

"Il faut continuer même si on va à Lille vendredi"

Un déplacement à Lille que le MHSC, qui reste sur 10 rencontres sans défaite en Ligue 1 (4 victoires, 6 matchs nuls), s'apprête à faire avec le plein de confiance. "On garde la dynamique de points, on avance tout le temps. (...) Il faut continuer même si on va à Lille vendredi. Il faudra mettre l’état d’esprit qu’on a mis aujourd’hui mais en étant encore plus solide derrière", avait confié l'entraîneur héraultais, Michel Der Zakarian, après le match face à l'OM.