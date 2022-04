LOSC : la colère froide de Fonte après la défaite dans le derby

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le LOSC a manqué l’opportunité de se rapprocher de l’Europe lors de la réception dur RC Lens, pour le derby du nord. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec n’ont pas su faire mieux qu’une défaite 2-1 malgré la réduction de l’écart de Xeka. Après le match, le capitaine du LOSC n’a pas caché sa colère à la suite de ce résultat négatif.

En zone mixte, José Fonte a fait part de sa colère : « On a fait un résultat qui n’est pas de notre niveau. Si tu fais ce début de match après pour revenir, c’est difficile C’est un moment difficile pour nous tous. On est frustrés et déçus. L’envie de gagner et de tout donner est toujours là, même s’il y a des moments difficiles comme celui-là. Il faut relever la tête, le match est fini. Ça va durer un peu mais mercredi il y a un autre match et on ne peut pas s’arrêter là. »

Le LOSC reste sur trois matchs consécutifs en Ligue 1 sans la moindre victoire avant d’affronter Reims.

