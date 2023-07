LOSC : la préparation des Dogues débute bien !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC était opposé à l’USL Dunkerque ce mercredi, l’occasion pour les recrues et les jeunes de se faire une place dans le groupe de Paulo Fonseca. Les Dogues ont été convaincants face à leur voisin nordiste. Le LOSC menait 2-0 à la mi-temps grâce à Amine Messoussa et Rémy Cabella, qui ont marqué respectivement à la 10e et à la 30e minute. Le LOSC a ensuite concédé un but de Remy Boissier à la 85e, avant qu’Ichem Ferrah ne porte le score final à 3-1.

Les recrues estivales à l’honneur

Tiago Santos a joué l’intégralité de la première mi-temps. Le Portugais a pu délivrer sa première passe décisive sur le premier but du LOSC. Hakon Haraldsson, fraîchement arrivé, a lui disputé les 30 premières minutes de la seconde mi-temps. Il a ensuite été remplacé par Ichem Ferrah. De bon augure pour la saison qui débutera dans un peu moins d’un mois…

Tiago Santos sous ses nouvelles couleurs 🔴⚪️ pic.twitter.com/hnzwHDw4v6 — LOSC (@losclive) July 19, 2023

