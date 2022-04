LOSC : la punchline cinglante de Ben Arfa contre Gourvennec et Létang

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

L’aventure entre Hatem Ben Arfa et le LOSC aura durée moins longtemps que prévue. Après s’être embrouillé avec son coach à la suite du match contre Bordeaux, l’ancien joueur du PSG va sans doute quitter le club lillois dans les prochains jours.

Sur son Instagram, l’attaquant français adresse une punchline cinglante à Gourvennec et Letang : « Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi ton problème c'est l'incompétence, allez le LOSC. On joue pas la relégation »

Pour résumer En confit avec le LOSC depuis son altercation avec Jocelyn Gourvennec, Hatem Ben Arfa a répondu au coach lillois mais également taclé le président. Sur Instagram, l'ancien joueur du PSG tacle les ambitions du coach lillois.

Adam Duarte

Rédacteur