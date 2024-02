LOSC : la réaction des Dogues après le tirage Sturm Graz

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Alors que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence a eu lieu ce vendredi, le LOSC, qui a fini premier de son groupe en phase de poules, a hérité des Autrichiens du Sturm Graz. Par la voix de son coordinateur sportif, Sylvain Armand, le club nordiste a réagi à ce tirage au sort.

"Il n’y a pas de tirage facile"

"Il n’y a pas de tirage facile. On se bat chaque saison pour être européen. Notre objectif était d’abord de terminer en tête de notre groupe, ce qu’on a fait. Aujourd’hui, on aborde ce tirage avec sérieux et on va mettre tous les ingrédients de notre côté pour passer ce tour et essayer d’entrer dans l’Histoire du LOSC en atteignant les quarts de finale. Sturm Graz est une bonne équipe qui a débuté la saison en tour préliminaire de Champions League contre le PSV Eindhoven (4-1, 3-1), puis qui a eu un gros tirage en Europa League, mais qui a su se hisser jusqu’en Europa Conférence League. C’est une formation à prendre au sérieux, qui a un gros collectif et de bons joueurs. On connait aussi un peu les ambiances en Autriche, suite à notre déplacement à Salzburg il y a quelques années. Ça promet deux belles rencontres. L’objectif est d’aller faire le boulot là-bas et de se qualifier à la maison. Nous avons à ce titre la chance de recevoir au retour. Le Sturm Graz vient d’éliminer le Slovan Bratislava en tour de barrage (4-1, 1-0). À ce titre, on peut dire qu’ils ont fait "mieux que nous", qui l’avions emporté (2-1) à l’aller avant de nous faire accrocher (1-1) là-bas. Ils ont su se rendre le match facile parce qu’ils ont fait ce qu’il fallait pour ça. C’est donc une preuve de plus qu’il ne faudra pas prendre ce rendez-vous à la légère", a confié l'ancien défenseur central français dans des propos rapportés par le site officiel des Dogues.

Podcast Men's Up Life