LOSC : la recrue Botman impressionnée par le niveau de la L1

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Après deux premiers matches réussis dans sa nouvelle équipe du LOSC (nul contre Rennes, victoire à Reims), Sven Botman s'en est retourné aux Pays-Bas pour jouer avec la sélection Espoirs. Interrogé par le FC Afkicken, celui qui a été formé à l'Ajax et a joué en Eredivisie avec Heerenveen a pu faire un parallèle entre les deux championnats. Et il est clairement à l'avantage de la L1.

« Le début de saison est bon, nous verrons comment ça se passe ensuite. Le niveau ici en France est beaucoup plus élevé qu’aux Pays-Bas. C’est plus physique ici et le rythme est beaucoup plus rapide. Je n’ai joué que deux matchs, mais vous pouvez clairement voir la différence. » Voilà qui enrichira l'argumentaire de ceux qui prétendent que la Ligue 1 fait partie des cinq grands championnats du continent alors que son palmarès européen n'entre même pas dans le Top 10…