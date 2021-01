LOSC : la sombre prédiction de Benjamin André avant Reims

Battu à domicile par Angers (1-2) mercredi dernier pour la reprise du championnat, le LOSC s'est bien repris dimanche à Nîmes (1-0). Les Dogues ont reculé à la 3e place du classement mais ils demeurent dans la course au titre, et plus sûrement dans la course à la Champions League. Mais leur milieu de terrain Benjamin André a reconnu dans La Voix du Nord que les cadences infernales depuis septembre commençaient à peser sur les organismes, ce qui n'est guère rassurant avant la réception de Reims dimanche.

"On subit un contre-coup"

"On reste des humains, le corps fatigue. Il faut que l’on se repose. On avait vraiment besoin de ces deux jours supplémentaires. C’était une demande légitime car le corps était usé ; on l’a vu cette semaine, on n’a pas encore récupéré. Ce n’est pas forcément le match en lui-même qui est compliqué. Il y a ce qui tourne autour. Après un match, même à domicile, il est parfois impossible de dormir avant quatre ou cinq heures du matin. Quand tu ne dors pas, c’est dur de récupérer."

"On subit un contre-coup. On tire un peu la langue. Je nous trouve moins en jambes, nos enchaînements sont moins fluides. A un moment donné, le corps te dit stop. Voilà, chaque équipe aura un coup de fatigue. Nous, c’est peut-être en ce moment, et on gagne quand même."