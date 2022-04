LOSC : le club prolonge la mise à l'écart de Ben Arfa

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Après le match nul ce samedi du LOSC face aux Girondins de Bordeaux (0-0), Hatem Ben Arfa s'est emporté contre Tiago Djalo et Jocelyn Gourvennec. "On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici !", aurait lâché le milieu offensif des Dogues à son entraîneur.

Lille maintient Ben Arfa à l'écart

Mis à l'écart par le club lillois depuis cet épisode, Hatem Ben Arfa ne serait pas attendu ce mardi au centre d’entrainement du LOSC. En effet, selon les informations de RMC Sport, le champion en France en titre le maintiendrait toujours à l'écart du groupe. Par ailleurs, le service juridique du club aurait ouvert un dossier disciplinaire et étudierait les suites à donner à cette affaire.

🔴 Lille maintient Hatem Ben Arfa à l’écart du groupe suite à son comportement jugé inapproprié par la direction. — RMC Sport (@RMCsport) April 5, 2022

Pour résumer Le LOSC aurait prolongé la mise à l'écart de Hatem Ben Arfa suite à son altercation avec Tiago Djalo et Jocelyn Gourvennec après le match nul ce samedi face aux Girondins de Bordeaux (0-0).

