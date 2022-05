LOSC : le club réagit après la perquisition à Luchin !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

"À la suite de l’audit interne réalisé en début d’année 2021 par les nouveaux dirigeants du club, le LOSC avait déposé une plainte contre X en octobre 2021, considérant être victime d’un certain nombre de contrats signés par l’ancienne direction. À la suite de cette plainte, une perquisition s’est déroulée ce jour au Domaine de Luchin. Le LOSC collabore naturellement à la procédure et ses dirigeants se tiennent évidemment à l’entière disposition de la police et de la justice dans le cadre de cette enquête", peut-on lire sur le communiqué du club lillois.

🔴 Communiqué officiel : perquisition à Luchin à la suite d’un dépôt de plainte du LOSC. — LOSC (@losclive) May 24, 2022

Pour résumer Alors que la police judiciaire s’est rendue ce mardi matin au domaine de Luchin, le centre d'entraînement du LOSC, le club lillois a réagi à cette perquisition via un communiqué.

Fabien Chorlet

Rédacteur